Volledige compensatie woekerpolis is mogelijk.

Deze persoon heeft onlangs volledige compensatie ontvangen van zijn ABN Amro woekerpolis. Als hij eind 2009 niet in beweging was gekomen was zijn polis in 2013 “leeggelopen” tot ca. € 5.000 en had hij een verlies geleden van een kleine € 70.000! Nu kan hij mooi binnen 3 jaar zijn hypotheek aflossen wat ook oorspronkelijk de bedoeling was van deze polis. zie bit.ly/NX2Dhj voor zijn blog.

Dit geeft de woekerpolis slachtoffers moed! Dus kom in beweging en start een kifid procedure!

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.