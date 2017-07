Kinderspaarplan woekerpolis

Young Life

Ethisch echt fout waren de kinderspaarplannen die indertijd verkocht zijn via blijde dozen zoals van felicitatiedienst Felicitas. Een aardige dame van het bedrijf Young Life verkocht je kinderspaarplannen om te sparen/beleggen voor je kind later.

Terwijl je vrouw nog bol stond van de hormonen en emoties en jezelf ook erg blij was met je pasgeboren baby tuinde je snel in dit soort wanproducten. Ik citeer uit de brochure van Young Life: “Young Life is een organisatie die zich volledig toelegt op de spaarbehoeften van huishoudens met jonge kinderen. Speciaal daarvoor biedt zij spaarprodukten die meegroeien met het groter worden van de kinderen. Young Life benadert haar relaties persoonlijk omdat elke situatie anders is en zij haar relaties het beste van dienst kan zijn met een op maat gesneden oplossing.”

De kinderen zijn ondertussen gelukkig gezond opgegroeid. Dat geldt helaas niet voor deze woekerpolissen. De twee polissen die ik in 2011 stopzette kende allebei op dat moment een negatief rendement van circa – 18 %. Mede door de circa 18 % aan kosten die op de inleg werd afgeroomd.

Op maat gesneden oplossing?

Nee, het was gewoon een standaard product die door dames met weinig kennis van het product zoveel mogelijk werden verkocht. Had Young Life zich maar niet volledig toegelegd op de spaarbehoeften van huishoudens met jonge kinderen…

Afkopen maar weer.

Omdat er geen enkele belasting voordeel aan dit product zit is het vrij makkelijk om ermee te stoppen. Dat heb ik dan ook zo snel mogelijk gedaan. Ik heb de twee polissen zonder verdere afkoopkosten, inmiddels Nationaal Spaarfonds (onderdeel van Delta Lloyd) geheten, in 2011 kunnen afkopen. Omdat de beurs relatief vrij hoog stond op dat moment heb ik de schade nog enigszins beperkt kunnen houden.

Ook ben ik een KiFiD procedure begonnen om compensatie te ontvangen voor de geleden schade met deze twee polissen. Inmiddels zijn echter deze twee zaken met Delta Lloyd geschikt en heb ik bijna net zoveel als het oorspronkelijke uitkeringsbedrag als compensatie ontvangen.

Heeft u ook zo’n kinderspaarplan en is de looptijd nog enige jaren en kunt u er zonder boetes vanaf? Meteen doen!

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.