De 10 grootste bank en verzekeraar schandalen.

We willen als consument nogal eens snel vergeten wat de banken en verzekeraars de afgelopen jaren uitgespookt hebben. Om scherp en kritisch te blijven hier dan de grootste schandalen van de afgelopen jaren. Alleen voor Nederland want anders moeten we een top 100 maken vanwege de vele grote schandalen.

1 Woekerpolissen. Natuurlijk dien ik te beginnen met de grootste zwendel, oplichting en fraude; de woekerpolis. Vanaf de jaren negentig zijn er zo’n 7.000.000 van die polissen verkocht. In principe kan elk huishouden op die manier opgelicht zijn. Omdat zowel politiek als de financiële sector een echte oplossing tegenhoudt zal dit kankergezwel nog wel een tijdje voortwoekeren en voor heel veel mensen desastreus uitpakken. Op deze site vind je een stappenplan en een formulier om compensatie voor geleden schade aan te vragen.

2 De Liborfraude. De Rabobank moest uiteindelijk 774 miljoen euro betalen voor deze manipulatie. Verder zijn ook diverse buitenlandse banken beboet die uit deze ruif van rentemanipulatie aten.

3 Giftige rentederivaten. Niet alleen woningbouwcorporaties als Vestia hebben zich verslikt in rentederivaten, ook vele duizenden kleine en middelgrote ondernemingen zitten opgescheept met deze riskante producten verkocht door de banken.

4 Extreme bonussen en daarna absurde salarisverhogingen. Toen de megalomane bonussen aan een plafond werden gebonden is men langzaam overgestapt naar extreme salarisverhogingen van tientallen procenten voor de top van banken en verzekeraars.

5 Voor 2008 werden er extreme risico’s door banken genomen met onvoldoende toezicht waardoor banken door de staat gered moesten worden. SNS, ABNAmro, Aegon en ING moesten allemaal een kapitaalinjectie van de staat krijgen om gered te worden.

6 Rabo, tot voorheen het beste jongetje uit de klas, kwam onder meer in opspraak wegens een dopingaffaire bij de wielerploeg, een bestuurscrisis en de lokale banken bleken onder verscherpt toezicht te staan omdat ze hun klantdossiers niet op orde hadden.

7 Uitgebreide oplichting en witwassen bij SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal. Met name door dit financieel debacle werd SNS Reaal genationaliseerd en konden beleggers naar hun centen fluiten.

8 DSB bank faillissement. In 2009 ging DSB bank failliet en liet een spoor van gedupeerden achter. DSB Bank is verschillende malen in opspraak geraakt. In 2009 werd de bank beschuldigd van financiële wanpraktijken, onder andere vanwege vermeende te dure hypotheken en koopsompolissen, en kreeg het een aantal boetes opgelegd door de AFM. Het was op zich niet erg dat zo’n slechte bank uiteindelijk failliet ging, wel dat zo’n bank überhaupt de kans kreeg zich te vestigen en een bankvergunning kreeg.

9 Icesave debacle. Icesave was de handelsnaam van een van de grootste banken van IJsland, Landsbanki Íslands. Sinds 2008 op de Nederlandse markt actief met het aantrekken van spaargeld via online spaarrekeningen. Icesave beloofde spaarders 5% rente op hun spaargeld, terwijl in Nederland de gemiddelde rente op dat moment rond de 4% lag. In oktober 2008 werd duidelijk dat Icesave zijn verplichtingen niet kon nakomen. Dat betekende het einde van deze internetbank en het begin van een omvangrijke affaire.

10 Hoge kosten aan vaste klanten. De grootbanken berekenen te hoge kosten aan klanten met betrekking tot de hypotheek rente, poliskosten, bankkosten en een zeer lage spaarrente.

Heeft u naar aanleiding van deze schandalen behoefte om over te stappen van bank of verzekeraar? In deze blog vindt u 10 manieren om over te stappen.